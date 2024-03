Lourencini lança pré-candidatura para dar ‘protagonismo’ a Mauá

Elevar Mauá a outro nível com maior independência e protagonismo, esta é a missão traçada pelo empresário e presidente municipal do PSDB José Roberto Lourencini, que lança sua pré-candidatura a prefeito. O tucano entende ser terceira via para impedir o projeto de reeleição do chefe do Executivo, Marcelo Oliveira (PT), e a volta do deputado estadual Atila Jacomussi (União Brasil) ao Paço. Em entrevista ao Diário, Lourencini frisou que Mauá vive às sombras de municípios vizinhos. “Nem parece que é emancipada, parece um distrito de Santo André.”

Para o pré-candidato, dono de uma rede supermercadista com nove lojas em Mauá e um em Rio Grande da Serra, a população local, quando necessita de um serviço especializado, precisa se descolar para fora dos limites da cidade.

Lourencini aposta que pode mudar esta realidade se estiver na Prefeitura, com a atração de novos empreendimentos privados e com o fomento do empreendedorismo.

Para concretizar o projeto eleitoral, precisa convencer a massa populacional, concentrada nas classes C e D, sem deixar de dialogar com a parcela de classe média. “Vamos oferecer serviços de qualidade para todos, sem distinção e o mesmo respeito”, argumentou Lourencini, ao defender melhoras no sistema de saúde e a estadualização do Hospital Radamés Nardini, cujo pronto-socorro é utilizado por moradores de outras cidades, sobretudo de acidentados no Rodoanel Mário Covas. “O custo é muito pesado”, disse.

O segredo do sucesso na administração, segundo Lourencini, é oferecer a qualidade do serviço privado na área pública. “A Prefeitura é igual ao comércio. É preciso atender bem e ter tudo organizado. É preciso colocar os médicos nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e nos postos de saúde, assim como preciso ter no supermercado tudo limpo e pão quentinho. O morador precisa ser bem tratado”, destacou o tucano.

Sobre a empreitada política, o empresário e pré-candidato diz ter total aval do presidente estadual do PSDB e prefeito de Santo André, Paulo Serra. “Ele disse que vai nos dar todo o suporte e visitar Mauá, vai ajudar no que precisar. Nossa ideia é deixar Mauá no mesmo nível de Santo André, em especial na saúde e de atendimento ao público”, disse.

Sem fazer críticas diretas aos adversários, Lourencini destacou que hoje há uma polarização na cidade. No entanto, acredita ser possível chegar ao segundo turno. “O Marcelo, de algum tempo para cá, tem feito alguma coisa, vai inaugurar alguns postos de saúde e tem trabalhado para asfaltar algumas ruas. Ele certamente vai intensificar o trabalho. Já o Atila é um cara muito articulado e roda muito a periferia.” Neste cenário, apresentou-se como uma terceira via. “Existem três tipos de prefeito: aquele que faz acontecer, o que vê acontecer e o que não sabe o que está acontecendo. Eu quero ser o que faz acontecer”. pontuou.

Em relação a uma possível composição de chapa com o Juiz João (PSD), Lourencini revelou que conversas foram encaminhadas, mas o diretório estadual quer o PSDB como protagonista. Entretanto, o pré-candidato deixou a possibilidade em aberto. “Ele tem a pré-candidatura dele e eu a minha. As pesquisas serão os balizadores.”

O empresário promete que se for eleito não concorrerá a reeleição e abrirá espaço, em 2028, para o atual vereador Leonardo Alves (PSDB). Ele ainda sinalizou que a vice em sua chapa poderá ser uma mulher. “Traz equilíbrio”, concluiu Lourencini.