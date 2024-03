Anhanguera promove feira de Empregabilidade em São Bernardo

A Faculdade Anhanguera realizará na sexta-feira, das 9h às 15h, a 3ª edição da Feira de Empregabilidade, na unidade de São Bernardo, aberta ao público. Realizada em parceria com empresas de São Bernardo e da Capital, a ação contará com cerca de 150 oportunidades, entre elas, vagas de estágio, CLT, MEI e outras. Os interessados devem comparecer na instituição com cópias do currículo para se inscrever aos processos seletivos no local, em alguns casos a entrevista poderá acontecer no mesmo dia. O Nube também estará na feira com oportunidades para os jovens.

“Estamos realizando esse evento com intuito de possibilitar a inclusão e recolocação dos trabalhadores no mercado de trabalho, assim como promover a integração entre empresas e candidatos com a captação de currículos, impulsionando a economia local. A feira contribui socialmente com a cidade, reunindo diversas empresas no mesmo local”, afirma o diretor da Anhanguera São Bernardo, Leonardo Vieira.