Alessandra Negrini desabafa sobre filho com Murilo Benício: - Não sei nem onde mora

Em participação no podcast Desculpa Qualquer Coisa, apresentado pela jornalista Tati Bernardi, Alessandra Negrini desabafou sobre seu relacionamento com os filhos Antonio e Betina, de 27 anos de idade e 19 anos, respectivamente. Chamando atenção por seu relato em relação ao mais velho, fruto de sua antiga relação com o ator Murilo Benício, ela falou sobre o afastamento entre os dois.

Ao ser perguntada por Bernardi sobre a proximidade com os filhos, a famosa se abriu ao falar sobre o relacionamento com o primogênito:

- Não sei nem onde mora. Sofro até hoje, não sei onde está, some. Mas tudo bem, respeito. Faz parte, afirmou a atriz.

No entanto, ao continuar, afirmou que é muito amiga da filha mais nova, Betina:

- Ela é minha parceira. Dividimos tudo. Não seria realizada se não tivesse filhos, declarou.

Reservada, a filha mais nova da atriz possui uma conta privada nas redes sociais e já pediu para que a mãe não a exponha.

- E ela tem todo o direito, respeito muito, emendou Negrini.

Para quem não sabe, Betina é filha de Alessandra Negrini com o cantor Otto Ferreira, com quem a celebridade foi casada entre os anos de 2001 e 2008. Já Antônio Benício Negrini, como dito, é fruto da relação da famosa com o também ator Murilo Benício. Com uma vida mais pública do que a meia-irmã, o caçula já, até mesmo, estrelou em uma novela da TV Globo ao lado do pai, em Amor de Mãe.

Vale notar que, apesar de ser filho de Globais, o novato não contou com a ajuda deles para fazer sua estreia na emissora. O veterano e pai do artista, Murilo Benício, foi surpreendido quando soube que Antonio tinha sido escalado pelo diretor José Luiz Villamarim para atuar na mesma novela. Além de ator, o rapaz ainda é escritor e artista plástico, possuindo uma paixão pela dramaturgia desde a infância.