Apresentador Andy Cohen duvida de vídeo que supostamente mostra Kate Middleton

Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, o TMZ compartilhou um vídeo onde Kate Middleton aparece passeando ao lado de Príncipe William em uma loja de fazenda em Windsor, na Inglaterra, próximo à casa onde eles vivem. Em parceria com o The Sun, o veículo informou que Kate estava feliz, relaxada e saudável.

Entre diversas teorias nas redes sociais por parte do público-geral, um famoso chamou atenção por se pronunciar. Duvidando da veracidade da mídia, sobre se seria ou não a Princesa de Gales, o apresentador de TV Andy Cohen utilizou de seu X (antigo Twitter) para sugerir:

Essa não é Kate?, escreveu o norte-americano.

No vídeo referenciado pelo apresentador, Middleton aparece usando roupas casuais, uma legging preta e um casaco esportivo, além de grossas meias para se proteger do frio londrino. Já William trajava calça jeans, um casaco pesado e boné cinza. Os dois aparecem sorrindo e conversando, carregando sacolas juntos, mas não interagiram com os fotógrafos.

A escolha de roupas mais confortáveis pode ser justificada pelo fato da Princesa estar se preparando para assistir ao jogo de rugby da Inglaterra contra a França. O Daily Mail informou que o jogo aconteceria durante o horário do almoço e, por esse motivo, Kate estaria se preparando para curtir o momento em família.

Vale lembrar que Middleton já é conhecida por ser grande fã de esportes. A Princesa costuma acompanhar inúmeros eventos esportivos de pertinho, mas, desde a cirurgia, parece estar mostrando todo o suporte de casa.