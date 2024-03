Wanessa Camargo teria mentido sobre término com Dado Dolabella

Era tudo mentira? Em entrevista ao Fantástico, transmitida no último domingo, dia 17, Wanessa Camargo confirmou que terminou o relacionamento com Dado Dolabella. A cantora afirmou que precisava olhar mais para si mesma, para os filhos e carreira. Entretanto, segundo o colunista Erlan Bastos, a filha de Zezé Di Camargo mentiu sobre o fim do namoro com o ator.

Erlan conta que devido orientações da família e assessoria, os dois realmente se afastaram, mas o casal ainda estaria vivíssimo! Inclusive, eles não estariam só juntos, mas a cantora teria até passado três dias seguidos com o ator após deixar o BBB24.

O afastamento teria sido uma estratégia já que Wanessa saiu do reality show com a imagem muito desgastada, por diversas polêmicas, mas principalmente por ter sido expulsa do jogo após ter agredido Davi.

Wanessa e Dado assumiram o namoro em outubro de 2022, logo após a cantora ter se divorciado de Marcus Buaiz, com quem foi casada por 17 anos.

O que Wanessa disse ao Fantástico

No bate-papo com Renata Ceribeli, Wanessa confirmou o fim do namoro com Dado Dolabella:

- A gente terminou o relacionamento, tenho muito carinho com tudo que eu vivi, mas agora, nesse momento, eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para os meus filhos e para o meu trabalho, declarou.