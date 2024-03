Grupo Dia fechará mercados no Grande ABC

A rede de supermercados espanhola Dia vai fechar 24 unidades no Grande ABC. Após o anúncio de reestruturação feito na última semana, a companhia comunicou nesta segunda-feira (18) o encerramento de suas atividades em Santo André, São Bernardo, São Caetano e Mauá. Apenas os endereços de Diadema e Ribeirão Pires permanecerão abertos.

O Dia informou que as unidades que serão fechadas terão liquidação de estoques a partir desta segunda-feira.

Santo André é a principal cidade da região a ser impactada pela decisão da companhia, com 11 lojas previstas para fecharem as portas após a queima de estoque. Na sequência vêm São Bernardo, com oito; Mauá, com três; e São Caetano, com duas.

Ao todo, no País, foram afetadas 343 lojas e três centros de distribuição. A empresa tomou a decisão "após persistentes resultados negativos", segundo comunicado à imprensa. De acordo com informações do Grupo Dia, em breve serão apenas 244 lojas na região de São Paulo.

Segundo com a companhia, os descontos para liquidação dos itens serão de 10% e 20% em produtos participantes que podem ser consultados no site https://www.dia.com.br/liquidacoes/promocoes/.

Confira os endereços das lojas que serão fechadas no Grande ABC:

SÃO BERNARDO

Tiradentes ABC - R. Tiradentes , 1399

Senador Vergueiro - Av. Senador Vergueiro, 3960

Alvaro Guimarães - Av. Alvaro Guimarães, 468

Humberto de Alencar C. Branco II - R. José Dias Donadelli, 81

Estrada dos Casa - SBC - Estr. dos Casa, 3680

Marechal Deodoro - SBC - R. Marechal Deodoro, 2185

Miro Vetorazzo - R. Miro Vetorazzo, 825

Santa Filomena - ABC - R. Santa Filomena, 395

SANTO ANDRÉ

Jequitibás - R. Simão Jorge, 600

Martim Francisco - Av. Martim Francisco, 786

Estrad. Pedroso - Estrada do Pedroso, 614

Valentim Magalhães - Av. Valentim Magalhães, 664

Itamarati - Av. Itamarati, 2325

Pq.Marajoara - Av. São Paulo, 529

Carijós - R. Carijós , 1255

Monções-Ant. Aut - R. das Monções, 554

Cel Fernando Prestes - R. Cel. Fernando Prestes, 785

Bernardino de Campos - R. Bernardino de Campos, 27

Av Rangel Pestana - Av. Rangel Pestana, 169

MAUÁ

João Ramalho - Av. João Ramalho, 1915

Zaira - Av. Presidente Castelo Branco , 1046

Barão de Mauá - Av. Barão de Mauá, 5284

SÃO CAETANO

Roberto Simonsem - Av. Senador Roberto Simonsen , 965

Santa Paula - SCS - R. Alegre, 744