Bebê de 7 meses é morto em ataque a tiros contra veículo em Niterói

Um bebê de 7 meses morreu na manhã desta segunda-feira, 18, após ser baleado em um ataque a tiros contra o carro onde estava com os pais no último domingo, 17, em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. A criança havia sido socorrida ao Hospital Estadual Alberto Torres, onde passou por cirurgia de emergência mas não resistiu aos ferimentos dos tiros que atingiram a cabeça e a perna.

Os pais da criança, identificados como Felipe Rodrigues e Rayssa dos Santos Ferreira, morreram no local do ataque.

Segundo a Secretaria de Estado da Polícia Militar, na noite de domingo, policiais do 12ºBPM foram chamados à Estrada Bento Pestana, no bairro Baldeador, para atender a ocorrência de um possível homicídio.

No local, encontraram o carro perfurado por diversos disparos e o casal já sem vida. O bebê havia sido socorrido por populares ao Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho, mas devido a gravidade dos ferimentos foi encaminhado ao hospital estadual, onde faleceu nesta manhã.

As motivações e circunstâncias do crime são investigadas pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.