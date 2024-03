Chega ao fim namoro de Wanessa Camargo e Dado Dolabella

O ano mal começou, e alguns famosos já anunciaram mudanças drásticas - como, por exemplo, o fim de seus relacionamentos. No último domingo, dia 17, Wanessa Camargo contou, em entrevista ao Fantástico, que havia encerrado seu namoro com Dado Dolabella após sua desclassificação do BBB24.

Sem dar muitos detalhes, ela disse:

- A gente terminou o relacionamento. Tenho muito carinho por tudo que eu vivi, mas agora, nesse momento, preciso olhar para mim, para meus filhos, para meu trabalho; ainda tenho o sentimento, lógico, mas preciso me amar e me acolher primeiro agora.

Dado e Wanessa estavam juntos desde 2022, quando ela anunciou o fim de seu casamento com Marcus Buaiz.