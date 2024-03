Evento geek e de cosplay reúne 4 mil fãs em Santo André

A Heromix, realizada no Esporte Clube Santo André, reúne neste final de semana (16 e 17) 4 mil fãs da cultura geek. Entre as atrações, estão o ator e autor Felipe Folgosi, concursos de cosplay, karaokês, exposições, vendas de souvenirs temáticos e jogos, além de covers artísticos, como Michael Jackson e Elvis Presley. A próxima edição é aguardada para setembro.

Esta é a terceira Heromix na cidade, que ampliando seu público e estandes em mais de 50% em relação ao último evento, oferece espaço até para gastronomia, batalha gamer e um curioso café no estilo japonês (Maid Cafe).

O ator e roteirista Felipe Folgosi, que marcou presença como uma das atrações principais nos palcos, anunciou com exclusividade ao Diário que já produz a sua 8ª obra de quadrinhos - com lançamento previsto para novembro.

"É minha terceira vez vindo aqui na região. Muito especial falar sobre como tudo nasce da criatividade. Cresci lendo HQs, publiquei o meu primeiro (Aurora) em 2015. Então encaro que tudo que faço, independente da mídia (cinema, TV ou quadrinhos), é uma forma de contar histórias e me conectar com as pessoas", conta ele, que em abril também deve estreiar um longa-metragem na plataforma de streaming Netflix.