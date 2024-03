Lucas Henrique imita Pitel e Fernanda reage: Apaixonadíssimo. Veja tudo o que rolou na madrugada do BBB24

Sábado pós-festa e Prova Do Anjo é sempre mais calmo, mas nunca sem assunto! Os brothers aproveitaram o tempo ocioso para conversar mais sobre jogo e rolou até confissão sobre uma paixão fora da casa! Mas como ninguém é de ferro, logo os participantes foram dormir para acordarem descansados para o Paredão.

Na área externa, Pitel e Lucas Henrique fizeram companhia aos Monstros da casa, Fernanda e MC Bin Laden. Buda, então, levantou da cadeira para voltar para a casa, e no caminho quis brincar com a alagoana e imitou os pulinhos que ela faz. Reagindo à brincadeira, Pitel falou:

- Presta atenção demais em mim você, sabia? Isso é meio suspeito.

Fernanda logo reagiu ao comportamento de Lucas:

- Apaixonadíssimo.

Fernanda de olho em MC Bin Laden

Pitel e Fernanda conversaram sobre diversos tópicos. A confeiteira reclamou de algumas falas de MC Bin Laden durante uma conversa que tiveram na festa. Ela contou que, segundo o brother, ela só estava pensando nela e que fez movimentos para se salvar sozinha.

Ela ainda comentou que o cantor gosta muito de Giovanna e a revelou que gostaria de ficar de novo com a mineira da casa. Entretanto, Pitel interviu e pontuou que a Líder da semana não vai querer mais essa relação.

Dúvida da Líder

Giovanna e Raquele conversaram sobre o jogo no Quarto do Líder. A Líder relembrou seu primeiro paredão com Yasmin e Maycon e comentou que imagina que o cozinheiro saiu por seu jeito chato. Com isso, comparou as ações de Maycon com as de Davi.

Ambas se questionaram sobre os motivos que mantêm o baiano no programa.

E o Paredão?

MC Bin Laden fez o plantão da noite no Castigo do Monstro e Fernanda foi dormir. Em companhia com Lucas Henrique, os dois conversaram sobre o próximo Paredão, que se formará neste domingo, dia 17. O cantor acredita que estará na berlinda, mas Buda revelou que Leidy Elin ouviu uma conversa entre Beatriz, Alane e Isabelle em que as sisters combinam de votar nele.

Em seguida, o capoeirista opinou sobre o jogo de Isabelle e afirmou que ela não agrega muito para a dinâmica. Para ele, a Cunhã não quer se comprometer com outras pessoas.

Coração dividido

Bin também comentou com Buda sobre sua relação com Giovanna. O cantor explicou que tem sentimento por uma pessoa fora da casa e que não sabe como ficará sua vida pós-reality.

Ele comentou ainda que conversou com essa pessoa antes de entrar no reality, mas não coloca isso na balança, porque é uma loucura tudo que vivem lá dentro. Ele ainda afirmou que não sabe se essa pessoa lhe dará oportunidade de conversar quando sair do confinamento.