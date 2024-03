Partido Novo lança Coronel Sardano como pré-candidato a prefeito

No plenário da Câmara Municipal, o Partido Novo de Santo André oficializou na tarde deste sábado (16) o nome de Coronel Edson Sardano como pré-candidato da legenda no município. A convenção municipal do partido também formalizou a criação do diretório local e apresentou a chapa de pré-candidatos a vereadores da cidade.

O Coronel Edson Sardano utilizou da abertura da janela partidária, em 7 de março, para embarcar como liderança do projeto eleitoral do Novo em solo andreense.

"O Novo é um partido que prega um Estado enxuto, o liberalismo econômico, um conservadorismo de costume, tem tudo a ver com a minha história de vida pública. Tenho certeza que estou no lugar certo, que vamos fazer um grande trabalho juntos e a diferença na cidade de Santo André", afirmou Coronel Edson Sardano.

Sardano tem longa história na área da segurança e na política andreense. Já em seu terceiro mandato como vereador de Santo André, o parlamentar foi secretário de Segurança Cidadã, em Santo André, nos períodos de 2001 a 2003, 2017 a 2019 e 2020 a 2022.

"O que tenho a oferecer à cidade é um passado limpo e de muito trabalho, com experiência de ter colaborado diretamente com a exitosa gestão do prefeito Paulo Serra (PSDB)", afirmou Coronel Sardano. O pré-candidato a prefeito do Novo afirmou que está pronto para dar sequência ao bom trabalho que está sendo realizado na cidade pela atual administração.

"Em oito anos do governo do prefeito Paulo Serea, seis fui secretário e em um fui líder de governo na Câmara. Como ele não pode mais ser candidato, então tenho a oferecer minha experiência e motivação para dar continuidade ao projeto, com olhar mais firme para algumas áreas, como Segurança, Saúde e Mobilidade Urbana", comentou Coronel Sardano.

Chapa completa

No evento de lançamento da pré-candidatura de Coronel Edson Sardano a prefeito, o Novo Santo André também instituiu oficialmente o diretório municipal na cidade e apresentou a chapa de pré-candidatos a vereador.

"Teremos chapa completa e um time muito forte nas ruas. A gente sempre quer o melhor para nossa família. A melhor escola pros filhos, o melhor atendimento na saúde, uma boa refeição. Mas na hora de escolher quem vai nos representar no poder público, nem sempre pensamos desta forma. Os andreenses que estão buscando bons representantes em 2024 podem ter certeza que no partido Novo vão encontrar excelentes nomes", afirmou o presidente municipal da sigla, Paulo Proieti, que é empresário, advogado e militante voluntário da legenda desde 2018.