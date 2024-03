Ana Paula Siebert divide opiniões na web ao mostrar quarto luxuoso de Vicky

Ana Paula Siebert decidiu compartilhar nas redes sociais um vídeo mostrando como ficou o quarto da filha após a reforma, porém acabou sendo alvo de uma série de críticas de internautas. Vicky, de apenas três anos de idade, ganhou um cômodo com decoração em tons pastel, móveis luxuosos, cama de casal, penteadeira com maquiagem, mesa em formato de cogumelo, diversos lustres coloridos e muito mais! No entanto, a repaginada do espaço dividiu opiniões de internautas.

Na legenda do registro, a esposa de Roberto Justus contou que colocou muito amor e carinho no projeto:

SWEET MUSHROOM. Em cada projeto da Vicky realizo também muito dos meus sonhos de infância, vê-la sorrindo aquece minha alma e me traz memórias de todos os meus quartos, eles foram tão importantes em cada fase da minha vida! Me lembro colocando papel de parede sozinha nos meus? decorava, cuidava, arrumava. E com esse mesmo carinho escolhi e sonhei com cada detalhe dos quartinhos dela! Esse da fazenda é um sonho, nosso mundo lúdico? cheio de amor! Gostaram?

Inês Boeing, mãe da famosa, fez questão de deixar um comentário dizendo:

Emocionada aqui filha, que lindo você continuar a realizar sempre seus sonhos, também voltei ao passado agora e lembro com muito amor dos quartos de você e Duda Siebert que eu fazia com muito amor.

Alguns seguidores de Ana Paula amaram a decoração do quartinho de Vicky e não pouparam elogios ao resultado final:

Deve ser maravilhoso poder dar um quarto desses pra sua filha né? Lindo demais!, escreveu uma usuária da rede.

Parece estar entrando dentro de uma produção da Disney, um verdadeiro sonho, disse outra.

Lindo esse vídeo! Lindo o quarto novo! Lindo o amor de mãe e filha!, exclamou uma terceira.

O problema é que a grande maioria dos comentários da publicação eram, na verdade, compostos por críticas. Uma série de pessoas não gostou da exposição e deixou duras palavras no post da famosa.

Ana, desnecessário esse tipo de postagem, todos já sabem que vocês podem dar o mundo para sua filha, tenha mais empatia mulher acorda pra vida, e não me chamem de invejosa não, porque se eu fosse rica eu não teria coragem de ficar ostentando... Ohhh mulher vazia, disparou uma internauta.

Com tantas crianças passando necessidades. E para que ficar ostentar isto para as pessoas que nem conhece, comentou outra.

Tão vazia que adora postar ostentação, criticou mais uma.

Complicado , com tanta criança que não tem uma cama. Difícil de se posicionar, escreveu uma quarta.