Um mundo de descobertas

Por que às vezes falta luz? Como acontecem as infestações de pulgas e abelhas? E os cometas. Será que tem algum passando perto do planeta Terra neste exato momento? Esses são apenas alguns desafios que Franjinha e Milena, os icônicos personagens de Turma da Mônica, enfrentam na nova série Franjinha e Milena em Busca da Ciência.

“Parece mágica mas é ciência”, é o bordão que Franjinha usa durante os oito episódios, da produção que traz a história da dupla investigando mistérios, realizando viagens no tempo e, ao mesmo tempo, trazendo a ciência para mais perto do cotidiano das crianças.

Isabella Monteiro, 8 anos, estudante do Colégio Singular em Santo André, quer ser professora quando crescer, e adora brincar com o jogo de instrumentos e elementos químicos que ganhou de sua prima. Toda vez que vai para a casa da avó, a menina procura realizar algum experimento novo. “Teve um que virou uma massinha, era com leite, dois frasquinhos de elemento, e ele se transformou, como se fosse uma pedra dentro do tubo de ensaio, parecia uma massinha azul”, explica a pequena.

Leonardo Neves, 10, também estudante do Singular, tem ciências como uma de suas matérias favoritas, e gosta de estudar experimentos pelo YouTube. “Também tenho um outro que estudei, em que você precisava de uma garrafa PET, um lápis e um balão. Tem que pegar o lápis, e ficar em cima da garrafa, e com uma tampa em cima. Aí você pega o balão e esfrega na cabeça, quando passa em cima o lápis começa a girar junto”, ensina Léo.

Criado em 1959 por Mauricio de Sousa, Franjinha é um dos personagens de maior destaque nos gibis da Turma da Mônica. Na maioria das vezes, ele se mete em confusões com suas invenções que nem sempre dão certo. Na série, o personagem ganha vida com o ator Fabrício Gabriel, 13, que se sente lisonjeado pelo papel, “É uma honra e uma responsabilidade enorme dar vida a esse personagem querido por tantas pessoas. O Franjinha é um dos personagens mais clássicos e antigos da Turma da Mônica, cheio de curiosidade e paixão pela ciência e inspirado no próprio Mauricio de Sousa”, conta.

Ao lado de Bia Lisboa, intérprete da Milena, Fabrício promete grandes aventuras para a dupla “Espero que todos se divirtam tanto quanto eu me diverti durante as gravações.”

Franjinha e Milena em Busca da Ciência, está disponível na plataforma de streaming Max, e no canal Discovery Kids, sendo exibido de segunda a sexta-feira, sempre às 13h, e reprisado às 20h30.