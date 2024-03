Tigre visita o Mirassol de olho em dois adversários

Terceiro colocado do Grupo D com 18 pontos, o São Bernardo FC precisa vencer o Mirassol no Interior e torcer pelo menos por um empate entre São Paulo x Ituano ou Novorizontino x Portuguesa para avançar à próxima fase. São Paulo e Novorizontino estão à frente do Tigre por apenas um ponto.

Através das redes sociais do clube, o zagueiro Alan Santos conta que os jogadores estão confiantes na classificação. “Temos que focar apenas no nosso jogo, precisamos vencer e temos convicção que o nosso trabalho vai dar certo. Não temos controle sobre as outras partidas.”

Na ocasião, o técnico Márcio Zanardi atingirá a marca dos 96 jogos à frente do Tigre e se tornará o treinador com mais jogos no comando do clube, ultrapassando Edson Boaro, que tem 95 jogos