Santo André divulga cartilha com serviços de saúde para mulheres

A Prefeitura de Santo Anternacional da Mulher, lançou ontem, Dia Internacional da Mulher, a cartilha “A Saúde da Mulher”, que visa facilitar, de forma simples e organizada, o acesso do público feminino à rede municipal de saúde. O material já está disponível de forma on-line e pretende facilitar o encontro dos fluxos de atendimento para consultas e exames e todo o mapa de opções para cuidar da saúde, em especial de forma preventiva, para mulheres em todas as faixas etárias, sejam elas adolescentes, gestantes, ou melhor idade.

Pela cartilha é possível ter acesso à maioria dos serviços disponibilizados na rede como: acolhimento, consultas, exames, cirurgias, pré-Natal, Programa Mãe Andreense, Casa da Gestante, planejamento sexual, familiar e reprodutivo. E também acessar métodos contraceptivos, atendimento multidisciplinar, laqueadura, colocação do DIU, colposcopia, densitometria óssea, histeroscopia diagnóstica, histeroscopia cirúrgica, puerpério, grupo de aleitamento materno, banco de leite, papanicolau e programa dignidade menstrual.

“A cartilha é um compilado das orientações para que as mulheres tenham a maior quantidade de informações dos serviços que o município tem para a saúde feminina. Será digital, pois a intenção é que seja sempre dinâmica. Caso haja a inauguração de algum equipamento ou aumento da oferta de serviços, ela facilmente poderá ser alterada”, afirmou o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), que esteve no evento de lançamento, no Centro de Formação de Professores Clarice Lispector.

O público feminino vai poder entender pela cartilha qual tipo de unidade procurar de acordo com a sua necessidade e conhecer os serviços oferecidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Nas páginas do documento, o Paço explica o que é cada um dos serviços e o que deve ser feito para ter acesso a eles. Atualmente, a rede de saúde de Santo André é composta por quatro pilares: Atenção Primária à Saúde, a porta de entrada no sistema; Atenção Especializada, que são os médicos especialistas; a Rede de Urgência e Emergência, que contempla as unidades de Pronto-Atendimento; e a Rede Hospitalar, sendo a retaguarda para casos mais complexos.

A primeira-dama e deputada estadual, Ana Carolina Serra (Cidadania), também presente ao evento, exaltou a ação. “Essa cartilha faz com que usemos a tecnologia a nosso favor, com informações importantes para que a mulher andreense possa ter acesso a todos os serviços da rede. Algo que vai ao encontro do meu projeto Saúde da Mulher Paulista, aprovado na Assembleia Legislativa e sancionado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) sem nenhum veto”. O projeto tem a finalidade de promover o desenvolvimento de ações e serviços de prevenção e assistência integral à saúde da mulher no Estado de São Paulo.

Em breve, a cartilha “A Saúde da Mulher” também estará no aplicativo Poupatempo da Saúde. O app é uma solução digital para simplificar o agendamento de consultas médicas na cidade, que visa proporcionar maior comodidade e praticidade aos moradores, facilitando o acesso aos atendimentos médicos especializados. (O documento pode ser acessado no Qr-Code)

MÃE ANDREENSE

O evento também celebrou um ano da criação do programa Mãe Andreense, direcionado a mulheres em vulnerabilidade social. O projeto tem como meta incentivar mães e pais a realizarem o pré-natal, que é de suma importância, por ser considerado o primeiro passo para um parto e nascimento saudáveis. Todas as mães que comparecem regularmente às consultas de pré-natal na rede municipal de Santo André e tiverem o parto no Hospital da Mulher ganham o kit do programa Mãe Andreense. No primeiro ano, mais de 300 andreenses receberam os kits.

