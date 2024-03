Vendas de carros na China têm forte queda em fevereiro, com demanda menor e guerra de preços

As vendas de carros na China sofreram forte queda em fevereiro, afetadas pela demanda menor em função do feriado do ano novo lunar e a concorrência mais feroz no maior mercado automotivo do mundo.

No mês passado, as vendas de carros de passeio no varejo totalizaram 1,095 milhão de unidades, representando queda de 21% ante um ano antes e recuo ainda mais forte em relação a janeiro, de 46%, segundo dados da CPCA, como é conhecida a associação chinesa do setor pela sigla em inglês.

A CPCA atribuiu o fraco desempenho à fraqueza na procura por carros antes do feriado do ano novo chinês. Consumidores também estão retraídos após a última rodada de descontos oferecidos pelas montadoras, disse a associação.

Apenas as vendas de carros elétricos e híbridos somaram 388 mil unidades em fevereiro, com baixa de 12% na comparação anual. A americana Tesla entregou 60.365 carros feitos na fábrica em Xangai no último mês, seu pior resultado mensal desde o fim de 2022.

Já as exportações de carros elétricos e híbridos tiveram leve alta de 0,1% em fevereiro ante igual mês de 2023, mas caíram 20% em relação a janeiro. Somente a Tesla exportou 30.224 carros de fabricação chinesa, 4,25% menos do que em janeiro.

As exportações gerais de carros de passeio subiram 18% na comparação anual de fevereiro, a 298 mil unidades.

A CPCA disse esperar forte alta nas vendas e produção de carros em março ante o mês passado, visto que muitas montadoras provavelmente lançarão novos produtos depois do feriado do ano novo lunar.

Medidas oficiais com o objetivo de impulsionar o consumo e reduzir os custos de matérias primas para baterias de carros elétricos também devem contribuir para um bom desempenho em março, acrescentou a associação. Fonte: Dow Jones Newswires.