Tite, Palacio e Regina aparecem empatados tecnicamente a oito meses da eleição

Tite Campanella (Cidadania), Fabio Palacio (Podemos) ou Regina Maura Zetone (PSDB) poderiam ser eleitos à Prefeitura de São Caetano se o pleito, agendado para 6 de outubro, fosse hoje. É o que mostra consulta de opinião pública contratada pelo Diário e realizada pelo instituto Paraná Pesquisas. Os resultados também mostram que Palacio é o nome consolidado da oposição, enquanto o governo ainda enfrenta dificuldade na definição do candidato.

No cenário que traz o nome de todos os pré-candidatos, realizada de forma estimulada, onde o entrevistador oferece ao eleitor um disco com o nome de todos os concorrentes, o ex-prefeito interino e atual vereador Tite Campanella obteve 27,7% das indicações. Na sequência, o ex-vereador Fabio Palacio vem com 23,1%. Já a secretária de Saúde Regina Maura é a terceira, com 20,2%.

Como a margem de erro da consulta é de 3,9 pontos percentuais, os três estão em empate técnico. Na pior hipótese, o líder Tite pode ter 23,8% das intenções, assim como Regina Maura, na melhor, pode ir a 24,1%. Por ter menos de 200 mil eleitores, São Caetano define o prefeito em turno único.

Como Cidadania e PSDB formam uma federação e só podem lançar um candidato, o Diário simulou as duas hipóteses. Tite é o nome governista mais competitivo. No cenário 3, ele obteve 36% dos votos, contra 29,2% de Fabio Palacio. No 2, a pré-candidata tucana recebeu 30,3% das indicações, contra 29,8% do pré-candidato de oposição.

Na consulta espontânea, onde o eleitor pode dizer o nome que quiser, o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) foi o mais lembrado, com 9,7% das menções. O tucano, todavia, não pode legalmente concorrer à reeleição porque exerce o segundo mandato consecutivo. Tite tem 5,4%, Palacio aparece com 4,2% e Regina é mencionada por 0,8%.

Preferida de Auricchio, mas que já perdeu uma eleição majoritária – em 2012, com o apoio do padrinho, ela foi derrotada por Paulo Pinheiro, então no MDB –, a pré-candidata do PSDB é a mais rejeitada pelo eleitor. Responderam que não votariam em Regina Maura de jeito nenhum 25,7% dos entrevistados. Fabio Palacio é o segundo neste quesito, com 22,3%. Jair Meneguelli (PT) aparece com 19,4%, enquanto Tite tem 17,2%.

A vereadora Bruna Biondi (Psol) é rejeitada por 14,5%. Doze por cento dos entrevistados disseram que não votariam no secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação, Daniel Córdoba (PSDB). O menos rechaçado pelo eleitorado é o reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Leandro Prearo (PSD), com 9,1%.

Vinte e quatro por cento dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder sobre a rejeição aos pré-candidatos. Disseram que poderiam votar em qualquer um deles, 4,9% dos eleitores consultados. A totalização passa os 100% porque cada pessoa ouvida poderia citar mais de um nome.

A pesquisa ouviu 650 eleitores com domicílio na cidade de São Caetano, com 16 anos ou mais, entre os dias 2 e 7 de março. A margem de confiança das estatísticas é de 95% para uma margem estimada de erro de 3,9 pontos percentuais para os resultados gerais.

Contratado pelo Diário, o levantamento está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), conforme determina a legislação em vigor, sob o código SP-01419/2024.