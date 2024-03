Vasco supera Água Santa nos pênaltis, espanta fantasma da 2ª fase e avança na Copa do Brasil

Pelo terceiro ano seguido, o Vasco teve sua vida na segunda fase da Copa do Brasil sendo decidida nas penalidades. Após ser eliminado pelo Juazeirense-BA, em 2022, e ABC-RN, em 2023, o time carioca conseguiu se classificar para a terceira fase ao eliminar o Água Santa na noite desta quinta-feira por 4 a 1, nos pênaltis, em São Januário. No tempo normal eletrizante, os cariocas abriram 2 a 0, levaram a virada e buscaram o empate por 3 a 3 aos 47 minutos.

Nos pênaltis, a estrela Payet abriu o marcador e Léo Jardim defendeu a cobrança de Robles. Lucas Piton manteve os 100% cruzmaltino, enquanto Alex Silva marcou o primeiro para o Água Santa. Na terceira batida, Sforza contou com a sorte, ao ver o goleiro Ygor Vinhas tocar o corpo na bola. Já Bruno Mezenga parou na trave. Na quarta e decisiva cobrança, Vegetti converteu e classificou o Vasco.

Além da vaga, o Vasco faturou mais R$ 2,2 milhões de premiação. Já o Água Santa caiu de pé e vai com o ânimo lá em cima para decidir a classificação no Campeonato Paulista, na última rodada, diante do Corinthians.

O jogo foi marcado também por confusão dentro e fora do gramado. Logo após o terceiro gol do Água Santa, houve conflito entre torcedores. Alguns chegaram a jogar copos para dentro do campo. Após o gol de empate do Vasco, a briga generalizada foi nos gramados, com xingamentos e agressões de ambos os lados. João Victor foi expulso pelo lado do cruzmaltino. Neilton, pela equipe paulista.

O JOGO

O Vasco entrou em campo dando indicações que se classificaria sem dificuldades, após abrir o placar logo aos três minutos. Payet recebeu pela esquerda, passou como quis pela marcação e chutou para a defesa de Ygor Vinhas. A bola sobrou para Galdames, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Depois, com mais de um minuto com a bola nos pés, Vegetti ampliou, aos 15. O artilheiro recebeu belo lançamento de Paulo Henrique e cabeceou com estilo para ampliar o marcador. Antes do fim do intervalo, Neilton recebeu belo passe de Luan Dias e descontou aos 47.

No segundo tempo, o Água Santa mostrou o motivo que o fez ser vice-campeão paulista em 2023. Aos 13, Luan Dias cobrou falta na cabeça de Robles, que ganhou de Medel para deixar tudo igual e deixar o estádio São Januário em silêncio. A apreensão era sentida nas arquibancadas, com mais de 17 mil vascaínos, com o jogo se aproximando dos pênaltis.

No entanto, o clima mudou aos 42, quando Ronald passou por Piton e colocou Luan Dias na cara do gol. O meia bateu na saída de Léo Jardim para fazer 3 a 2. A torcida do Vasco já deixava São Januário, quando aos 47, Payet colocou com maestria a bola na cabeça de Piton, que só desviou para o gol, levando a partida para as penalidades, vencida pelos donos da casa.

OUTROS RESULTADOSJOGOS

Mais cedo, o Operário-PR conquistou sua classificação inédita para a terceira fase ao eliminar o Villa Nova-MG. O time de Ponta Grossa (PR) garantiu a vaga de forma tranquila, com Ronaldo abrindo o placar com 19 segundos de jogo. Aos 38, Maxwell decretou a vitória por 2 a 0, no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG).

Na Paraíba, o Souza avançou à terceira fase ao vencer por 1 a 0 o Petrolina-PE, atuando no estádio Marizão, com gol de Diego Ceará. O "Dinossauro", desta vez, era favorito, ao contrário da primeira fase quando eliminou o Cruzeiro ao ganhar por 2 a 0.

Nesta 2ª fase, em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida nos pênaltis. Os mandos de campo foram definidos em sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

CONFIRA OS JOGOS DE QUINTA-FEIRA:

Villa Nova-MG 0 x 2 Operário-PR

Vasco-RJ 3 (4) x (1) 3 Água Santa-SP

Sousa-PB 1 x 0 Petrolina-PE