João Guilherme Silva fala da recuperação de Faustão após transplante de rim: - Dentro do esperado

Depois do transplante de rim bem sucedido de Fausto Silva, João Guilherme Silva atualizou mais detalhes do estado de saúde do apresentador. Para o Lucas Pasin, o jovem contou que o pai segue em plena recuperação no hospital.

- Faustão está seguindo a recuperação, tudo dentro do esperado.

Vale lembrar que na última terça-feira, dia 5, João aproveitou uma data especial para Faustão e se declarou ao pai, que completa 40 anos trabalhando no audiovisual.