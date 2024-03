3º Feirão de Empregos de S. Bernardo será feminino

Nesta sexta-feira (8) de Dia Internacional da Mulher, das 8h às 15h, acontece o 3º Feirão de Empregos de São Bernardo. A atividade será realizada no Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib (Avenida Kennedy, 1115, Anchieta) e estará voltada exclusivamente ao público feminino. A expectativa dos organizadores é de que pelo menos 40 empresas participantes ofertem mais de 1.400 vagas de emprego.

Além da oferta de trabalho, a ação também contará com vacinação, mamografia, assistência jurídica, orientações do Centro de Reflexão de Trânsito, Espaço Cultural com doação de livros e recreação para as crianças.