Servidores da CGU e do Tesouro Nacional paralisam atividades nesta terça-feira

O Sindicato Nacional dos Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle (Unacon Sindical) informou que auditores técnicos Federais de Finanças e Controle, que atuam na Controladoria-Geral da União (CGU) e no Tesouro Nacional, tiveram adesão numerosa ao ato de paralisação das atividades nesta terça-feira, 5, no Dia Nacional de Protestos.

De acordo com a entidade, ao menos 500 servidores da CGU (40% dos funcionários públicos da Controladoria em todo o país), e 350 servidores do Tesouro Nacional (45% do total nacional) aderiram à manifestação de hoje.

As categorias pleiteiam um programa de produtividade próprio e reclamam da morosidade nas negociações com o governo acerca de um realinhamento remuneratório com as demais carreiras de Estado.

Conforme noticiado pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), na última quinta-feira, 29, foi iniciado um movimento de operação-padrão e entrega de cargos, cujo formulário com manifestação de intenção de entrega de cargos já conta com mais de 600 subscritores.