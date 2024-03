Guarda Civil de São Bernardo entra em conflito com a população para reintegrar terreno

A ação da GCM (Guarda Civil Municipal), com tratores para desocupar terreno, ocorre na Rua da Educação, na Vila São Pedro em São Bernardo. Moradores contam ao Diário que papéis de reintegração de posse não foram apresentados antes desta terça-feira (5).

Nos vídeos encaminhados à equipe de reportagem, é possível observar crianças de colo assustadas pela abordagem e pelo menos cinco carros da Romu.

Moradores relataram violência em ação da Romu de S. Bernardo para desocupar terreno. Segundo Wesley Guilherme, motoboy de 22 anos, ao menos seis agentes o asfixiaram e ameaçaram durante a ação. "As pessoas aqui são carentes, precisam de atenção, não têm onde morar. Eles vêm sem mostrar um mandado, um papel e apresentar com clareza que têm um poder justamente para isto ou devem fazer isto realmente. Só fui questionar meus direitos e o que aconteceu hoje", resume.

A estudante de Psicologia, Ticiane Alves, 24 anos contou ao Diário como começou o conflito da Ronda Municipal de São Bernardo no terreno da Rua da Educação. "Antes de tudo somos humanos. Não somos objetos descartáveis para eles simplesmente chegarem sem se preocupar com o bem-estar do outro", desabafa.

O vizinho de Ticiane mesmo foi ferido com uma bala de borracha, enquanto abrigava o filho.

De acordo com o vereador atuante na cidade, Getúlio do Amarelinho (PT), a intervenção ocorre por risco à população. Segundo ele, as 19 famílias devem receber um valor de R$ 315 por três meses como reparação.

Mais informações em breve.