Auricchio vê crescer a insastifação de aliados

O sentimento de insatisfação com o comportamento do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), que teria deixado de atender os vereadores aliados, está crescendo nos bastidores da Câmara de São Caetano. Um racha na base, antes impensável, já é dado como certo e pode complicar sobremaneira a campanha eleitoral para a sucessão do tucano. Os primeiros sinais de estremecimento foram identificados na sexta na sessão que concedeu o título de cidadã são-caetaense à presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, que vai lançar o oposicionista Fabio Palacio ao Executivo. O vereador governista Ubiratan Figueiredo (PSD) esteve na solenidade, distribuindo sorrisos e afagos. Já Beto Vidoski, auricchista de quatro costados, não foi, mas enviou representantes: Rafael Ebert e Marcelo Alves.

ULTIMATO



De todos os vereadores da base que integram o grupo dos que estariam insatisfeitos com o prefeito José Auricchio Júnior, o que menos tem receio de fazer críticas públicas é Américo Scucuglia (PRD). O legislador pode ser visto reclamando bastante, nem sempre com discrição, do tratamento dispensado pelo chefe do Executivo a quem lhe dá sustentação na Câmara. Scucuglia, como se sabe, foi eleito no grupo que deu sustentação ao prefeiturável Fabio Palacio, mas foi se aninhar no ninho tucano ao primeiro aceno do governo.

Pauta

A oposição ao governo José de Filippi Júnior (PT) na Câmara de Diadema pretende explorar ao máximo o episódio da truculenta intervenção dos guardas-civis municipais na desocupação de terreno na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, no bairro Eldorado, no qual quatro munícipes ficaram feridos. Um alvo preferencial já foi escolhido pelo grupo. Trata-se de Ronaldo Lacerda (PDT), exonerado do cargo de secretário da Habitação justamente no mesmo dia do ocorrido – o Paço jura de pés juntos que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Populares e ativistas da causa dos sem-teto acusam Lacerda de atuar na grilagem de terras urbanas, via Associação Pró Moradia Liberdade. Já o petista classifica Lacerda como “uma das grandes referências da área”.

Céu de brigadeiro

O prefeito Guto Volpi (PL) enxerga como natural a movimentação na Câmara, onde alguns vereadores têm deixado a base para migrar ao grupo político de Gabriel Roncon (Cidadania), um dos prováveis adversários do liberal, que vai buscar a reeleição, no pleito de outubro. Por enquanto, a análise do núcleo duro da administração é que a revolta não tem tamanho para abalar o voo governista.

São Caetano-Rio Grande do Sul

Daniel Córdoba, secretário de Desenvolvimento Econômico de São Caetano, e Olyntho Voltarelli, líder da bancada do PSDB na Câmara, foram recepcionados na semana passada pelo governador Eduardo Leite, também tucano, no Palácio Piratini, sede do governo gaúcho, em Porto Alegre, Capital do Rio Grande do Sul. Na pauta, possibilidade de cooperação entre as regiões “visando integração de projetos de tecnologia e inovação”.