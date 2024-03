Tigre bate Netuno, mas ambos podem avançar à próxima fase

Pressionado por uma vitória para manter viva a chance de classificação, o São Bernardo recebeu ontem o Água Santa no Estádio 1º de Maio e venceu por 2 a 0. Com o resultado, o Tigre chegou a 18 pontos e, além de nova vitória, precisa que São Paulo ou Novorizontino percam na última rodada para se classificar à segunda fase.

Jogando em casa, o São Bernardo tomou as rédeas da partida desde o começo, mas teve dificuldade para furar a retranca do Netuno. Pelo lado do Bernô, muitas reclamações contra a arbitragem de Lucas Canetto Bellote pela grande quantidade de faltas marcadas. Em toda a partida, foram 33 infrações apitadas pelo árbitro.

No primeiro tempo, foram poucas chances de gol para os dois lados, com os donos da casa tendo mais posse de bola e os visitantes apostando nos contra-ataques. Mesmo com a posse maior do São Bernardo, foi do Água Santa a principal chance nos 45 minutos iniciais. Em jogada de velocidade pela direita, Neílton chutou de fora da área e obrigou o goleiro Alex Alves a fazer uma grande defesa.

Na segunda etapa, o Tigre voltou diferente e tentou ataques mais verticais para passar pela forte defesa do Netuno. Aos 18 minutos, o lateral Vitor Ricardo fez um bom cruzamento e achou Matheus Regis na pequena área. O atacante cabeceou, o goleiro Ygor Vinhas fez um milagre e o centroavante Kayke Rodrigues empurrou para o fundo gol.

Precisando correr atrás, o Água Santa se lançou ao ataque. O time de Diadema teve três chances consecutivas de empatar, mas desperdiçou todas. Na melhor delas, Neílton recebeu dentro da área sem goleiro. O atacante mergulhou na bola, mas não conseguiu dar a direção do gol.

A pressão do Netuno abriu espaço para o São Bernardo jogar em velocidade. Em um dos contra-ataques, aos 42 minutos, Silvinho, que voltou de lesão após três jogos como desfalque, apareceu livre na área, recebeu cruzamento de Vitor Ricardo e cabeceou no canto esquerdo de Ygor Vinhas.

A vitória mantém o Tigre vivo na busca por uma vaga na próxima fase do Paulista. A equipe do técnico Márcio Zanardi está na terceira posição do Grupo D com 18 pontos, empatado com o São Paulo e apenas um atrás do Novorizontino. Já o Água Santa está na terceira colocação do Grupo B, com 14 pontos, três atrás da Ponte Preta. Para se classificar, o Netuno precisa vencer o Corinthians na última rodada e torcer para uma vitória do Santo André contra a Macaca.

No domingo, último jogo desta fase, o São Bernardo visita o Mirassol no Estádio Municipal José Maria Campos Maia, em Mirassol, enquanto o Netuno recebe o Corinthians no 1º de Maio, em São Bernardo. Ambos os jogos acontecem às 16h.