Michel, Davi e Alane formam décimo primeiro paredão do BBB24

Aconteceu na noite deste domingo, dia 3, mais uma formação de paredão no BBB24. Michel, Davi e Alane formaram a berlinda da semana e agora se enfrentam na disputa pela permanência na casa. O líder da semana, Lucas Henrique teve que escolher entre Michel, Isabelle e Alane, suas escolhas para o Na Mira da Líder. O brother optou Michel no Paredão por ter sido alvo do dele na última berlinda.

Alane foi a mais votada da casa com seis votos e completou o Paredão.

Pitel, o anjo da semana, levou também o Poder Curinga da semana. Dona do Poder Gêmeo, a sister teve o direito de dar dois votos nesse Paredão, ela então decidiu votar duas vezes em Alane.