Skatistas ocupam esplanada da Câmara contra Auricchio

Um grupo de skatistas ocupou ontem a esplanada da Câmara de São Caetano. O local, normalmente, é frequentado por famílias com bicicletas aos fins de semana. Os esportistas organizaram o ato, pacífico, em repúdio ao prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), que, na semana retrasada, chamou um praticante da modalidade de “marginal”. O jovem, na ocasião, realizava manobras em cima da cobertura de um ponto de ônibus recém-instalado na Praça da Bíblia, na esquina com a Avenida Goiás.

A vereadora Bruna Biondi (Psol), do mandato coletivo Mulheres Por Mais Direitos, acompanhou a manifestação. Em vídeo postado nas redes sociais no início da noite de ontem, a parlamentar aparece ao lado de dois jovens skatistas e critica o prefeito. “Auricchio despreza o skate, enquanto não reforma as pistas da cidade e não investe no esporte, no skate.”

O presidente da Federação Paulista de Skate, Bruno Rinaldi, em conversa com o Diário, relata que a Prefeitura de São Caetano não investe na modalidade. Para ele, a tendência é de que o esporte seja sepultado na cidade, isso porque, com o projeto de revitalização do Centro e com a concessão do terminal rodoviário urbano à iniciativa privada, o local onde está instalada a pista de skate, embaixo da Estação Jovem, deverá dar espaço para outra atividade. “A Prefeitura alega que não faz investimento pelo fato de demolir a pista para a construir um estacionamento”, afirma.

Para o representante dos skatistas, a atual pista é inadequada. “Há alguns anos, depois de muito tempo fechada, ela recebeu um tinta e os obstáculos foram mal projetados, ruins para manobras”, discorre Bruno Rinaldi.