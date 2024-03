Paulo Chuchu se encontra com Jair Bolsonaro e põe o pé no PL

Em meio às tratativas para migrar para o PL, o vereador de São Bernardo Paulo Chuchu (PRTB) se encontrou no sábado Jair Bolsonaro (PL) em Itu, no Interior de São Paulo, para um café da manhã. Segundo o parlamentar, a conversa serviu para aproximá-lo de uma filiação ao partido do ex-presidente da República, além de tratar sobre os planos para a eleição deste ano.

“A princípio, se nada mudar, devo migrar para outro partido a partir da data estabelecida pela justiça eleitoral (7 de março). E o caminho natural é o PL de Bolsonaro e de Valdemar (Costa Neto, presidente nacional da sigla)”, declarou Chuchu.

A aproximação do vereador ao PL movimentou os bastidores políticos de São Bernardo na semana passada. Isso porque a ala bolsonarista começou a se movimentar para apoiar pré-candidatura do deputado federal Alex Manente (Cidadania) à Prefeitura de São Bernardo em tentativa de antagonizar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que já declarou que fazer prefeito o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira é ponto de honra do partido.

A rivalidade com Lula estaria estabelecida desde que o ex-presidente possa escolher o vice de Alex. Uma das possibilidades para compor a chapa é o nome de de Paulo Chuchu, maior figura do bolsonarismo no Grande ABC.

Outro fato que reforça essa hipótese é o apoio já declarado de Chuchu a Alex. Em entrevista concedida ao Diário em outubro do ano passado, o vereador disse que o nome do deputado era o mais distante do PT entre os possíveis candidatos a prefeito de São Bernardo.

“Eu não vejo candidato com mais chance no cenário atual de hoje do que o Alex Manente. Não o conhecia pessoalmente e tive uma grande surpresa conversando com ele durante cerca de uma hora e meia no escritório dele em São Bernardo. Recebi o convite dele e foi uma ótima conversa. Não fechamos nada, mas hoje o cenário mais favorável para me manter distante da esquerda seria o Alex, não vejo outro nome com essa possibilidade”, declarou Chuchu na ocasião.

Paulo Chuchu ainda deve se encontrar com outras lideranças do PL nos próximos dias, a fim de sacramentar sua ida para o partido. Segundo apurou o Diário, o vereador pode ter reuniões com o presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), o deputado estadual André do Prado (PL), e também com Valdemar Costa Neto ainda nesta segunda-feira.

Em São Bernardo, o diretório do PL é comandado por Fernando Longo, secretário-adjunto de Coordenação Governamental da gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB). Procurado pelo Diário ao longo de toda semana passada, Fernando não se pronunciou sobre a possível ida de Chuchu à legenda, nem sobre o apoio à pré-candidatura de Alex Manente.

Nos bastidores, a informação é de que Longo está perdendo força dentro do partido. O que reforça essa possibilidade foi o que aconteceu durante a última visita de Valdemar ao Grande ABC, durante inauguração do escritório político do PL em Mauá no fim do ano. Na ocasião, Fernando ficou longe dos holofotes em meio às presenças de Valdemar e Tadeu Candelária, presidente estadual do partido.