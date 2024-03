Convenção estadual do PSDB é adiada

O PSDB definiria neste domingo quem seria o presidente estadual, mas adiou o encontro para a próxima semana. Segundo a executiva estadual do partido, a reunião foi cancelada por “problemas técnicos”, diferentemente da convenção da semana passada, na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) o novo encontro, hoje, seria por videoconferência. A nova agenda contece na quarta-feira (06), às 19h. O partido ainda não definiu se a reunião será presencial ou virtual.

Os tucanos conseguiram a pacificação entre os quadros e aguardavam para hoje o anúncio de quem conduzirá nos próximos dois anos os passos do partido. Além disso, o novo presidente, precisa junto das municipais deliberar sobre possíveis formações de chapas em cidades estratégicas do Estado, tais como Santo André e São Paulo, por exemplo. Com a janela partidária abrindo nos próximos dias, a definição e estratégias podem impedir uma demandada de nomes do PSDB, como está se desenhando em São Caetano.

Na semana passada, o prefeito de Santo André e presidente da federação PSDB/Cidadania, Paulo Serra, declarou ao Diário, que a etapa da unidade entre os pares foi vencida,porém a meta agora é outra. “O nosso grande desafio vai ser reconectar com a sociedade, com as pessoas, para o partido voltar a ser reconhecido como um grande formulador de políticas públicas e de soluções para os problemas das cidades e do Brasil. Vão surgir bons frutos dessa união que foi materializada em São Paulo”.