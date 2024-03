Filippi acolhe ex-secretário acusado de grilagem na equipe de reeleição

Ex-secretário de Habitação de Diadema, que é acusado de promover grilagem de terras, Ronaldo Lacerda (PDT) vai integrar a equipe de reeleição do prefeito José de Filippi Júnior (PT). Confirmação está em nota encaminhada neste sábado (2) ao Diário, em que o petista nega que a exoneração do pedetista tenha relação com o violento episódio de despejo de famílias no bairro Eldorado ocorrido na sexta-feira (1), quando três pessoas ficaram feridas – o jornal não fez a associação que o político contesta.

“A exoneração de Ronaldo Lacerda foi encaminhada ao sistema de recursos humanos da Prefeitura no dia 29 de fevereiro, às 17h47, portanto, um dia antes da operação conduzida pela GCM. Ronaldo Lacerda tem um extenso histórico de luta pela moradia, é uma das grandes referências da área e foi exonerado, em forma da transparência, para integrar o núcleo de coordenação das campanhas eleitorais deste ano”, diz trecho da nota que confirma, não contradiz, as reportagens que vêm sendo publicadas pelo jornal sobre o caso desde sexta-feira.

A acusação de grilagem contra Lacerda foi feita ao jornal por Sidnei Casemiro, presidente da Associação Monte Sinai, que atua no Eldorado. O ex-secretário, que não foi localizado pelo Diário para dar sua versão, utilizaria a Associação Pró-Moradia Liberdade para se apropriar de terrenos de terceiros, inclusive o da Avenida Nossa dos Navegantes, onde ocorreu o episódio de sexta.