Dortmund e RB Leipzig vencem no Alemão e acirram briga por vaga na Liga dos Campeões

Borussia Dortmund e RB Leipzig acirraram a briga por vaga na próxima edição da Liga dos Campeões ao venceram, respectivamente, Union Berlin e Bochum. No total, cinco jogos foram realizados neste sábado, pela 24ª rodada do Campeonato Alemão, com destaque também para o Augsburg, que venceu o Darmstadt por sonoros 6 a 0.

Em Berlim, o Borussia Dortmund venceu o União por 2 a 0 e quebrou uma série de três jogos sem vitória. E o triunfo, que deixou o time na quarta posição, com 44 pontos, não foi conquistado facilmente, tanto que o placar só foi inaugurado aos 40 minutos do primeiro tempo, em um arremate de dentro da área de Adeyemi. A bola bateu no travessão antes de estufar as redes.

Na segunda etapa, o Union Berlin continuou bem na partida e criou as melhores oportunidades de gol, mas o castigo veio aos 45, quando Ian Masstsen disparou em velocidade e mandou no canto direito do goleiro Frederik Ronnow para confirmar a vitória por 2 a 0, resultado que deixa o time da casa na 14ª posição, com 25 pontos.

Para continuar na briga por vaga na Liga dos Campeões, o RB Leipzig não tomou conhecimento do Bochum, venceu, de virada, por 4 a 1, fora de casa, e ficou na quinta colocação, com 43 pontos, contra 25 do seu adversário, em 15º.

O Bochum deu a entender que iria assustar o RB Leipzig. Logo aos seis minutos, Wittek cobrou falta com precisão e fez 1 a 0, mas Olmo, em um chute de fora da área, deixou tudo igual, em um primeiro tempo que indicava um jogo equilibrado.

Mas o RB Leipzig foi muito superior no segundo tempo e goleou. Openda, aos 22, iniciou a virada da equipe visitante, que definiu os três pontos com gols de Ordets, contra, e Poulsen.

Quem também chamou atenção neste sábado foi o Augsburg, que visitou o lanterna Darmstadt e venceu por sonoros 6 a 0, com gols de Tietz, Demirovic, dois cada, Jensen e Vargas. Com isso, subiu para o décimo lugar, com 29 pontos.

Ainda neste sábado, Eintracht Frankfurt (6º) derrotou o Heidenheim (11º) por 2 a 1. Já Mainz (17º) e Borussia Mönchengladbach ficaram no empate por 1 a 1.