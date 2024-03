Psol quer indicar nome de vice na chapa encabeçada pelo PT

A proximidade das eleições tem movimentado os bastidores políticos e as articulações estão a todo vapor. Em território andreense, o Psol não abre mão de compor na chapa encabeçada pelo PT. “Buscamos a unidade da esquerda e com o nome da Bete Siraque colocado estamos reivindicando a vice”, afirmou ao Diário o presidente do Partido Socialismo e Liberdade, Lucas Boin. Que complementou. “Se o PT entender não ser o vice do Psol, teremos candidatura própria”, observou o socialista ao destacar a única possibilidade do partido entrar como protagonista da disputa pela Prefeitura de Santo André.

Dois nomes do partido teriam reivindicado fazer parte da a composição com a ex-vereadora: o do petroleiro, com atuação na Recap (Refinaria de Capuava), Pedro Augusto, e de Bruno Daniel, irmão do ex-prefeito assassinado Celso Daniel, que inclusive concorreu e perdeu a disputa eleitoral para o Paço andreense em 2020, quando obteve 7,21% dos votos válidos.

Sobre os nomes ventilados, Lucas Boin diz que são apenas especulações e que neste momento “o partido não está discutindo o assunto”. Boin entende que esta etapa avançará nos próximos meses.

A ideia do Psol é o de ampliar o número de cadeiras na Câmara de Santo André. Perguntado qual a meta, o presidente Lucas Boin desconversa. “Uma bancada. Temos a convicção de eleger mais do que um.”

FEDERAÇÕES

O PT para as eleições está federado com o PV e o PCdoB e o Psol com a Rede Sustentabilidade.