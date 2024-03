Próxima novela das seis da TV Globo, No Rancho Fundo, tem imersão no sertão nordestino

Vem mais um novela nova por aí! No Rancho Fundo é a próxima novela das seis da TV Globo, e tem previsão de estreia para abril de 2024. A história se passará nos dias atuais do sertão nordestino, como uma comédia romântica que trará as belezas e contrates entre o rural e o urbano.

Com um elenco composto por nomes como Larissa Bocchino, José Loreto, Andrea Beltrão, Alexandre Nero e mais, a novela contará a história dos Leonel Limoeiro, conduzidos pelo braço forte e coração aberto da matriarca Zefa Leonel (Andrea Beltrão), a líder da família do interior que precisa lidar com o choque entre o lugar onde vivem e a cidade.

O folhetim ainda se desenvolve na história de Quinota (Larissa Bocchino), uma moça de Lasca Fogo, um pequeno distrito fictício do Cariri, que sonha em encontrar Marcelo Gouveia (José Loreto), quem ela acredita ser seu grande amor. Enquanto Quinota nasceu e foi criada em meio às galinhas, Marcelo viveu em Lapão da Beirada, a parte urbana da região sertaneja. Dois universos distintos que se caracterizam pelo contraste, onde a cultura e as tradições se misturam e desempenham papel fundamental na identidade do sertão brasileiro.

Mario Teixeira, o escritor da novela, falou sobre a protagonista de sua narrativa:

- Ela é uma moça ultrarromântica que, ao longo da novela, vai se tornar uma mulher forte como a mãe. É um processo de amadurecimento da personagem. A referência da novela é enfatizar a posição da mulher na sociedade e, mesmo sendo uma história com protagonistas que são pessoas simples, eles têm o poder de mudar o seu destino, assim como Zefa Leonel e Quinota, que no decorrer da trama dará continuidade à herança da mãe, definiu.