‘São Caetano e Diadema são vitrines do Podemos na região’

A presidente nacional do Podemos e deputada federal Renata Abreu, em visita ao Diário, afirmou com exclusividade que São Caetano e Diadema são as vitrines do partido nas eleições municipais, em outubro. Com projeto ambicioso está otimista em sair vencedora das urnas. Ela acredita que o poder da “máquina pública tem contado menos” na hora de fazer uma campanha e aposta na estratégia para driblar o poderio econômico e político de quem detém mandato, seja na transferência de votos ou na tentativa de reeleição. “Com planejamento vamos fazer uma comunicação mais próxima, focada na participação do eleitor, no engajamento das pessoas e no corpo a corpo.”

Para Renata, além da estratégia é preciso ter bons quadros na cabeça de chapa ao citar o ex-prefeiturável e ex-vereador Fabio Palacio, em São Caetano, e o ex-vice prefeito e ex-deputado estadual Márcio da Farmácia, em Diadema. “Sentir as ruas é fundamental”, destaca a presidente do Podemos ao frisar o trabalhado dos pré-candidatos de manter contato diário com o eleitorado para dar voz a eles em suas demandas.

A estratégia de posicionamento tem dado certo, segundo Renata Abreu. A deputada e presidente nacional do Podemos destaca as vitórias em importantes cidades do Estado, como Mogi das Cruzes, município da região do Alto Tietê, com forte influência do PL de Valdemar da Costa Filho. Por lá, elegeu-se Caio Cunha. Em Osasco, na Grande São Paulo, a hegemonia do PT de duas décadas acabou com a vitória de Rogério Lins, e em São Vicente, município da Baixada Santista, reduto eleitoral do ex-governador e atual Ministro do Empreendedorismo Márcio França (PSB) as urnas garantiram o mandato para Kayo Amado.

Outro ponto destacado por Renata Abreu é o engajamento de toda a estrutura partidária não só em seus diretórios locais, mas também com a articulação da presidente nacional, no dia a dia, das campanhas e tomadas de decisão, por isso garante não enxergar “dificuldades” de disputar contra as “máquinas”.

Sobre a escolha dos vices em chapas puro-sangue ou com outros partidos na composição defende a “individualidade da decisão” de cada prefeiturável, mas que isso seja decidido meses a frente.

Perguntada se existe a possibilidade de enviar às cidades do Grande ABC emendas parlamentares, despistou e afirmou que o importante são “as articulações em Brasília para reorganização de contratos e prorrogação de prazos dos empréstimos.”

Renata Abreu esteve no ABC para receber título de cidadã na Câmara Municipal de São Caetano. Ela esteve na sede do Diário, no final da tarde de ontem pouco antes de ir à Câmara receber a honraria, acompanhada de correligionários, entre eles o vereador Edison Parra (autor do projeto que concede o título para Renata), do prefeiturável ao Paço sul-caetanense Fabio Palacio e do vereador de Carapicuíba Guto José.