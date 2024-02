Presidente da Câmara de Mauá pede afastamento

O presidente da Câmara de Mauá, vereador Geovane Correa (PT) protocolou nesta quinta-feira (29) pedido de afastamento do cargo. O parlamentar é alvo de investigação do MP (Ministério Público) por suposto abuso de menor. A denúncia foi feita pelo vereador Sargento Simões (PL), que anexou documentos com imagens que comprovariam o crime.

O petista nega as acusações, disse que seu celular foi hackeado em 2021 e que foi alvo de tentativa de golpe. Geovane, inclusive, afirma ter registrado BO (Boletim de Ocorrência) na época.

A presidência do Legislativo mauaense será assumida pelo vereador Vagner Oliveira Santana, o Vaguinho do Zaíra (PSD). Na vaga na de Geovane assume a suplente Cida Maia (PT).

*Em breve novas atualizações