Em ano olímpico, novela Família é Tudo traz núcleo sobre skate

A partir da próxima segunda-feira, dia 4, os noveleiros de plantão vão ser apresentados a uma nova trama: Família é Tudo. O folhetim que vai entrar no lugar de Fuzuê conta com um núcleo de skatistas profissionais. Entre os personagens ligado ao esporte olímpico estão Plutão [Isacque Lopes], Nicole [Aisha Moura], Max [Caio Vegatti] e Enéas [Conrado Caputo].

Além deles, o personagem de Renato Góes, o Tom, já praticou o esporte, mas se afastou das pistas. Em uma coletiva de imprensa, o grupo falou sobre como tem sido a preparação para viver atletas na novela da Globo.

Aisha Moura contou que está sendo bem diferente, já que nunca tinha tentado praticar o esporte, que ganhou tantos fãs ao longo dos anos.

- Tem sido uma experiência muito legal mergulhar no skate, eu particularmente nunca tinha andado de skate. Até quando eu tinha uns 14 anos de idade eu arriscava no longboard, que é um skate mais tranquilo. A gente tem tido aulas e tem sido super importante para entrar na personagem, estudar.

As aulas de skate guardaram uma surpresa especial para Caio Vegatti. Isso porque o ator já conhecia o professor, com quem ele treinou quando era mais novo:

- Eu pratiquei skate quando era mais novo já, depois fui para o surf, que machuca menos e você vai ficando mais velho e quer se machucar menos. Foi um reencontro no meu caso, eu estava há oito anos sem andar de skate. Quando eu encontrei o Rafael Índio, nosso instrutor, eu falei que tinha começado [a andar] em uma loja, que além de vender coisas para o esporte tinha aula, e o professor falou que trabalhou nessa loja. Eu falei: Com certeza você me deu aula. Quando postei uma selfie com eles, meu irmão falou Tenho quase certeza que esse cara deu aula para gente.

Conrado Caputo, que faz treinador dos mais jovens, contou que não passou pelas aulas para andar de skate. O ator explicou que para se sentir mais confiante no papel está usando de sua experiência como professor de teatro para encarnar o instrutor em Família é Tudo.