No BBB24, Wanessa Camargo relembra namoro com Leandro do KLB e diz que ele foi sua primeira paixão

A madrugada desta quinta-feira, dia 29, foi marcada pela festa da líder Beatriz e é claro que ela aproveitou muito o momento, né? A vendedora dançou bastante com as amigas e terminou a noite suando, como sempre. Mas também rolou muita conversa!

Em um cantinho, curtindo as músicas, estava Yasmin Brunet e Wanessa Camargo. Foi quando começou a tocar a música Ela Não Está Aqui do KLB e a cantora relembrou o namoro que teve com o vocalista da banda. A filha de Zezé Di Camargo confessou que chegou a namorar Leonardo e ainda declarou que ele foi a sua primeira paixão.

- Conheci eles com nove anos, a minha primeira paixão, primeira paixão da vida, Leandro. Quando eu vi ele, eu tinha nove anos, ele passou na minha frente. Só fui namorar ele com 15 anos. Criança, né? Com 15 anos ele me deu moral e a gente namorou, e aí ele começou a carreira, eu tinha acabado de terminar um relacionamento. A gente era muito amigo, a primeira bandinha que cantei na minha vida foi a banda deles, eles tocavam e eu era vocalista. Tenho muito carinho, como se fossem primos.

Yasmin, como grande parte do público, ficou chocada com a informação. Afinal, Wanessa é bastante discreta com sua vida pessoal e amorosa. Mas, por falar em amor, a saudade parece que apertou.

Um pouco mais tarde, ao ouvir a música Magic do Coldplay, a artista se lembrou do amado Dado Dolabella, que está a esperando fora do confinamento e cheio de saudade. Wanessa também sentiu o coração apertar e ficou bem emocionada.

A cantora deixou os amigos para trás por alguns minutos e foi até o quarto para chorar em paz. Camargo ficou bem emocionada, mas logo se recuperou, para não preocupar Yasmin.