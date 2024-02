Eduardo Vidoski confirma que pode compor com Tite

A candidatura do vereador Tite Campanella (Cidadania) na disputa pelo Palácio da Cerâmica está cada vez mais evidente e com musculatura para, desgarrado do grupo do prefeito José Aurichhio Júnior (PSDB), entrar na corrida com uma chapa independente. As últimas movimentações demonstram um certo distanciamento entre o tucano e o parlamentar. Inclusive, desde o ano passado, um “vice ideal” é projetado para compor com Tite, o que evidencia ainda mais um racha na base governista.

O empresário Eduardo Vidoski, presidente do PRD e ex-vereador (2017/2020) pelo PSDB, tem sido considerado pela classe política o nome da composição, em projeto encabeçado por Tite. Sinalizações começaram ainda no segundo semestre de 2023, quando Eduardo já declarava ter realizado conversas com Tite, quem ele chama de amigo.

Em conversa recente com o Diário, Eduardo, que projeta eleger ao menos dois nomes do partido no Legislativo, afirmou que convidou seu irmão, o tucano Beto Vidoski, vereador e ex-vice-prefeito, para engrossar as fileiras do PRD.

Sobre a possibilidade de correr junto com Tite, voltou a reforçar a ideia da parceria. “Estamos avaliando. É uma possibilidade. Ele é meu amigo e tenho muito respeito por ele.”

RACHA

Recentemente, com o movimento do vereador Gilberto Costa (Avante) de migrar de partido, justamente por conta da presidência da sigla estar sob o comando de Mariana Foroni Campanella, filha de Tite, uma saia justa se instaurou no grupo auricchista e evidencia ainda mais o projeto de Tite.

Apesar de ainda existir uma forte relação institucional entre Tite e Auricchio, o vereador tem divulgado em massa resultado de uma pequisa que o favorece. Nela, a secretária de Saúde, Regina Maura, a quase certa candidata do atual mandatário, aparece com ao menos sete pontos percentuais atrás do ainda vereador do Cidadania.