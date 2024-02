Taka dá demonstração de força em Diadema

Oitocentas pessoas – 200 delas pré-candidatos a vereador pelas mais diversas legendas – compareceram na noite de segunda-feira à sessão inaugural do projeto Caminhos da Cidade, realizado na sede do Movimento do Bem, no Centro de Diadema. Foi o primeiro encontro de 2024 de lideranças que orbitam o presidente da SPObras, Taka Yamauchi (MDB), pré-candidato a prefeito nas eleições de outubro. A presença de tanta gente, incluindo o deputado estadual e secretário-geral do partido, Jorge Caruso, que destacou a “experiência técnica (...) diferenciada” e o “lado humano (...) aflorado” do aliado diademense, deu uma ideia de que o atual prefeito, José de Filippi Júnior (PT), não terá caminho fácil para conquistar a reeleição – ao que seria o seu quinto mandato, recorde regional.

Finanças

O secretário Pedro Seno (foto) e o prefeito Paulo Serra (PSDB) serão os anfitriões do 26º Encontro de Servidores e Titulares de Finanças do Estado de São Paulo, que ocorre durante todo o dia de hoje, a partir das 9h, no campus Santo André da Universidade Anhanguera. Palestras temáticas e oficinas específicas recheiam a programação. Segundo Seno, trata-se de evento essencial para a discussão de políticas públicas contábeis, fiscais e tributárias, além de proporcionar a difusão de boas práticas de gestão.

Cofres

O baixo desempenho de seu pré-candidato a prefeito em outubro, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, nas últimas pesquisas tem preocupado a cúpula do PT em São Bernardo. A principal dificuldade é encontrar financiadores para o projeto.

Podemos

Presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu estará no Grande ABC amanhã para receber o título de Cidadã São-Caetanense, distinção concedida pelo vereador Edison Parra. Marcada para as 19h, na Câmara, a solenidade servirá de termômetro para medir a temperatura da pré-candidatura do correligionário Fabio Palacio, recém-chegado à sigla, para a Prefeitura, nas eleições de outubro.

Meio Ambiente

A eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tinha no discurso de guardião da natureza um dos principais ativos da campanha em 2022, não aperfeiçoou a imagem de protetor ambiental do Brasil na percepção do europeu. Consulta do Instituto Paraná Pesquisas em Portugal, entre os dias 8 e 17 de fevereiro, mostra que 21,8% dos entrevistados disseram que a situação do desmatamento da Amazônia piorou no governo petista. Outros 33,6% afirmaram que permanece igual ao que era sob Jair Bolsonaro (PL). Responderam que melhorou 17,9% dos ouvidos. Não souberam dizer ou não responderam 26,8%. A margem de erro é de 3,4 pontos percentuais.

Tucanato

Secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação de São Caetano, o vereador licenciado Daniel Córdoba batalha internamente para obter assento na Executiva estadual do PSDB – equilibrando assim a correlação de forças como a conterrânea e correligionária Regina Maura Zetone. Ele consegue automaticamente a cadeira se obtiver sucesso nas negociações para ser o presidente do Conselho de Ética, do qual é um dos cinco titulares.

Escanteio

Com a movimentação tucana em São Caetano, ficam cada vez mais escassas as chances de o vereador e ex-prefeito Tite Campanella, por enquanto no Cidadania, ser o nome governista em outubro.