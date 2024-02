Nicole Bahls descobre sobre morte de Pelé e fica chocada: - Não estava sabendo

Nicole Bahls está tão focada em seus bichinhos, na casa rural onde ela vive que ela tem deixado passar várias notícias bombásticas. Por exemplo, durante a gravação do quadro Colônia Bahls, a influenciadora descobriu sobre a morte do ex-jogador de futebol Pelé.

A modelo estava jogando Quem Sou Eu? com os convidados Lexa, Patrícia Ramos, Zé Vaqueiro e Samira Close quando tudo aconteceu. Na dinâmica, Samira estava tentando adivinhar seu personagem e perguntou:

- Eu estou vivo?

Foi quando todos responderam juntos que não, mas Nicole ficou chocada que ninguém nem titubeou e disparou:

- Está vivíssimo, o Rei.

Os convidados acabaram caindo na risada, enquanto a influenciadora parecia super chocada com a notícia. Vale lembrar que Pelé morreu no dia 29 de dezembro de 2022, em São Paulo, em decorrência de um tumor no cólon.

- Meu Deus, eu não estava sabendo não. Tadinho.