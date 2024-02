Vereador Marcel Munhoz se aproxima do Progressistas

O vereador de São Caetano, Marcel Munhoz (Cidadania), que declarou ao Diário deixar o partido em breve por “descontentamento” com a condução da sigla, se aproxima de outra legenda. Em agenda na Capital, o parlamentar se reuniu com o deputado federal Maurício Neves, presidente estadual do Progressitas.

Marcel confirma a conversa, mas não crava a mudança de casa. Diz ter dialogado e buscado um novo espaço diante da conjuntura política e a federação Cidadania/PSDB pode atrapalhar seus projetos pessoais. Vereador da base, com nome aventado para compor ou até mesmo encabeçar chapa na corrida eleitoral deste ano, Marcel aguarda a janela partidária e uma definição do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) para se filiar a outro partido.

O Progressistas também pode ser o destino de outro vereador. O médico Marcos Fontes (PSDB) já afirmou que poderá bater asas do ninho tucano assim que Auricchio definir a estratégia político-eleitoral.