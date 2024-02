Regina Maura é cotada para o PSDB estadual

Secretária municipal de Saúde em São Caetano, Regina Maura Zetone vai consolidando sua pré-candidatura à prefeita nas eleições de outubro. Além de gozar da simpatia pessoal do atual chefe do Executivo, José Auricchio Júnior, a médica é cotada para assumir no domingo um cargo na Executiva do PSDB em São Paulo. A escalada da tucana em postos de decisão do partido – ela já é presidente municipal da legenda – expõe a aposta dos figurões da agremiação na capacidade eleitoral da profissional, que já disputou, e perdeu, uma eleição ao Palácio da Cerâmica como nome governista, em 2012. A movimentação complica as pretensões políticas do reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Leandro Prearo, e do secretário de Desenvolvimento, Daniel Córboba.

Abilio Diniz

O vereador andreense Rodolfo Donetti (Cidadania) apresentou projeto de lei com a intenção de batizar com o nome do empresário Abilio Diniz, morto aos 87 anos no dia 18, o Poupatempo da Saúde, inaugurado recentemente no Atrium Shopping. Segundo o parlamentar, ao espalhar unidades de seus supermercados pela cidade, o empreendedor deu “sua contribuição para a economia local e para o bem-estar das famílias andreenses”. O município foi, junto com a Capital, o pioneiro a receber um hipermercado do grupo, da marca Jumbo.

Livro

O arquiteto e urbanista Edson Agnello recepcionou grupo de amigos, no último sábado, no Mauá Plaza Shopping, para tarde de autógrafos de seu livro 2013 – O Ano Que Não Terminou (Lisbon Internacional Press, 228 páginas, R$ 49,90), que faz radiografia das manifestações populares contra o aumento das passagens de ônibus que resultaram no caldo de cultura que derrubou a presidente Dilma Rousseff (PT), via impeachment, e elegeu Jair Bolsonaro (PL). Entre os presentes estava o ex-supersecretário de Santo André e São Caetano, Nilson Bonome, que acelera a agenda de olho nas eleições de outubro – sobre as quais, por enquanto, prefere manter mistério.

Comando

O jornalista Nilton Valentim, que atua nesta Casa desde junho de 2000 e ocupava o posto de chefe de Redação, assumiu ontem a diretoria adjunta de Redação do Diário.

Convite

O Partido Novo de Santo André está trabalhando para montar uma chapa competitiva para o Legislativo e ao mesmo tempo dar sustentação à candidatura de Edson Sardano para a Prefeitura. À coluna, o coordenador regional Novo, Paulo Proieti, revelou que convidou o suplente de vereador, Edilson Fumassa para ser candidato pela sigla. Fumassa, hoje no PSDB, exerceu a vereança até o início de fevereiro e deixou a Câmara após retorno de Pedrinho Botaro, que estava no secretariado do governo Paulo Serra (PSDB).

Quem será?

A Rede Sustentabilidade está articulando uma candidatura própria em Ribeirão Pires. Se isso acontecer, será a única cidade da região em que o partido terá candidato majoritário. O problema é que a sigla ainda não quer revelar o nome de quem encabeçará a chapa no município. A única pista é que se trata de uma mulher e que não tem mandato no momento.