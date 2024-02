FIFA 23 é o game mais vendido em 2023, segundo a OLX

O EA Sports FIFA 23 é apontado como o principal em vendas no segmento, segundo estudo da OLX, plataforma de compra e venda online de itens usados e seminovos do país. Além do jogo de futebol, que representa 19% das vendas dentre os avaliados, o Raft ocupa a segunda posição, com 16% de participação. O Rust é o terceiro do ranking, com 13% das comercializações.

O estudo avaliou os games mais vendidos baseados na lista divulgada pela plataforma Steam em 2023. “Os games seguem sendo objeto de desejo, consumo e estilo de vida de diversos brasileiros. Os itens de segunda mão podem ser ótimos aliados para quem procura esses produtos visando o custo-benefício”, explica Regina Botter, Diretora Geral da OLX.

Confira a seguir os 10 jogos mais vendidos: