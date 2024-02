Vereador incita ‘buzinaço’ contra Lula em Sto.André

Uma faixa afixada no alto do Viaduto Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André), na área central, no fim da tarde de ontem, pedia que motoristas contrários à permanência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no poder buzinassem. O ato, promovido pelo vereador Marcio Colombo (PSDB), durou uma hora.

“A adesão dos motoristas foi maciça”, declarou o legislador, que integra o MBL (Movimento Brasil Livre), ao Diário. Ele disse que idealizou o protesto para pedir o apoio dos andreenses ao processo de impeachment de Lula protocolado na Câmara Federal na quinta-feira (22) por deputados de oposição.

De autoria de Carla Zambelli (PL-SP), o pedido de cassação do presidente foi formulado depois que o petista comparou a incursão do exército de Israel na Faixa de Gaza ao Holocausto promovido pelo ditador alemão Adolf Hitler na Segunda Guerra (1939- 1945). “A gente pôde constatar que a grande parte dos motoristas fez questão de buzinar e deixar o seu repúdio e o seu ‘Fora, Lula’ através do ‘buzinaço’”, avaliou Marcio Colombo.