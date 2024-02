Dua Lipa fala sobre novo álbum e amor pelo Brasil: Triste por não ter ido ao Carnaval

Dua Lipa não escondeu seu amor pelo Brasil em entrevista para o Fantástico no último domingo, dia 25. A dona do hit de sucesso Dance The Night, ainda falou sobre seu novo álbum, que promete ser lançado ainda em 2024.

- Eu amei o Brasil. Eu simplesmente adorei Estou muito triste por não ter ido ao carnaval, disse Dua, ao ser questionada se sentia falta de estar no país.

E continua:

- Qualquer desculpa que tiver para ir ao Brasil, eu vou. O Brasil tem um lugar especial no meu coração e mal posso esperar para voltar.

Já sobre o novo álbum, ela contou que as músicas devem transparecer seu amadurecimento como mulher:

- Eu acho que meu novo álbum vê essa transição em mim de menina para mulher. Cada uma das músicas foi reescrita algumas vezes até que eu pensei: ok, está feito agora. Sinto que cresci tanto como compositora que estou pronta para realmente lutar por cada pequeno detalhe.