MC Bin Laden declara guerra após ser o mais votado da casa; saiba como foi a madrugada no BBB24

A madrugada desta segunda-feira, dia 26, foi marcada pela agitação dos participantes do BBB24 após a formação de mais um paredão. MC Bin Laden foi uma das pessoas que mais se mostrou incomodada, pois foi o mais votado da casa e apenas escapou da berlinda por ter vencido a prova Bate-Volta.

Em conversa com Rodriguinho, o funkeiro disparou:

- Você acha que eu sou igual aos outros, que recebe nove votos e fica firmão? Vou bater com a panelinha aí toda hora. O Matteus veio me dar parabéns aí [...] É igual eu falei com você, eu não vim aqui para fazer amigos. Eu troquei uma ideia com a Giovanna. Não quero nem ficar abraçando ela... Ela veio me dar parabéns. Ela não votou em mim. Agora espero que você e o Buda fiquem.

O cantor também desabafou com Lucas Henrique.

- Eu tinha olhado no olho da Alane ali na cozinha, aí eu vi que ela olhou e já desviou o olhar. Aí eu saí, vim andando aqui para o quarto, a Beatriz me deu parabéns e ela [Alane] não conseguiu, ela travou.

Ele contou que acabou recebendo um parabéns da sister, mas recusou após perguntar se havia recebido um voto dela e ouvir a confirmação.

- Falei, então não me dá parabéns não. Não quero, respeito ela, é jogo. Ela optou por isso, está tudo bem. Mas eu e Rodriguinho estávamos fazendo as contas, só faltava uma pessoa da gente saber quem foi. Não tem esse bagulho, mano. Votou, votou, é normal, é jogo. A única pessoa que eu não vou ali é na Bia, que não votou em mim, e eu não sei se votaria ou não. Com aquele quarto ali é guerra declarada. Já tenho dois alvos declarados.

Lucas e Bin ainda bateram um papo com Pitel na área externa da casa mais vigiada do Brasil.

- Você vota na pessoa pelo que você escolheu, pela forma que você se posicionou, e a consequência disso você tem que aceitar. Porque é a consequência do que você escolheu fazer. Pra mim, não cabe eu votar em você e depois dizer: Ah, Bin, desculpa, não era isso que eu queria fazer, porque isso aqui é um jogo. Você sabe que é um jogo. Se você quiser levar para o coração, não olhar para a minha cara, e a gente for tête-à-tête até o final, é uma escolha, consequência do que eu fiz, refletiu a sister.

- O meu erro foi ter dado aquela volta no Marcus Vinicius e não ter votado nele. Hoje, nem o Michel é meu alvo. Ali, eu só não vou mirar na Beatriz, porque eu não sei se a Bia votaria em mim, admitiu o funkeiro sobre a treta que movimentou a casa recentemente.

Quarto Gnomo

Mais tarde, Pitel repassou a fofoca aos aliados do Quarto Gnomo.

- Ele não se desculpou diretamente para mim, mas disse que reconhece que ele errou quando não votou no Marcus.

- Por que ele não fala para vocês duas juntas?, questionou Rodriguinho.

E por falar no pagodeiro, ele ficou muito incomodado com o discurso feito pela líder Beatriz ao colocá-lo diretamente no paredão.

- Não era só ela colocar?

- Se ela tivesse colocado a justificativa de que ele nunca foi para o Paredão, por isso que minha resposta era ele, seria muito melhor, argumenta Pitel.

- Que loucura é essa para proteger o time?, responde Rodriguinho.

Porém, o brother parece seguir com a mesma mentalidade de não querer permanecer na casa, pois disse à Pitel e Fernanda que vai encontrar a esposa na terça-feira, dia de eliminação. Se dirigindo à confeiteira, que também está na berlinda, ele disse:

- Se eu ficar, você pode ir. Para eu ficar, alguém tem que sair, e pode ser você. Então, para de torcer para eu ficar. Você precisa mais do que eu disso.

- Não, eu preciso que outra pessoa sem ser eu e você saia, rebate ela.

Já na hora de dormir, Rodriguinho contou aos aliados que possui planos de mudar a estratégia de jogo e adotar novos alvos caso retorne do paredão.

- O Davi vai descansar bem.

Comemoração

Beatriz, Alane, Davi e Matteus celebraram no jardim o fato de terem conseguido colocar Fernanda, Rodriguinho e Lucas Henrique na berlinda.

- Que tacada, que jogada, disse Davi.

- É muito bom conseguir as coisas, assim. O que a gente imaginar, acontecer. A gente se salvar, comentou Alane.

- A gente fez direitinho, completou Matteus.

Críticas

Após Isabelle contar a Davi que ouviu Leidy Elin dizer que influenciou a decisão de Beatriz em indicar Rodriguinho, o baiano criticou:

- Uma coisa que eu odeio é fofoca, e Leidy é uma pessoa que é fofoqueira. A menina já falou dentro do quarto: Não, você não influenciou em nada. Ela sabe o que faz.

- Mas é o que ela acha, ela está com esse sentimento. [...]É porque ela está mal, ela quer desabafar, defendeu a Cunhã-Poranga.

- E sai falando pra todo mundo? Pra, depois, todo mundo da casa estar falando: Ai, a Beatriz foi influenciada pelos outros para fazer a votação. Isso não existe, isso não se pode fazer, ela está errada, rebateu o motorista de aplicativo.

Em conversa com Yasmin Brunet e Lucas Henrique, Wanessa disse não confiar em MC Bin Laden e citou a postura do cantor após vencer a prova Bate-Volta.

- Desculpa, eu não confio no Bin, ele aumenta, distorce as coisas, não confio. Tudo que ele reclamou do Davi ele fez. Cara, chupa pra quem?