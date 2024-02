Preta Gil comemora 70 anos de idade de Regina Casé com um raro vídeo da apresentadora com Gilberto Gil

Regina Casé completa neste domingo, dia 25, 70 anos de idade. E Preta Gil, que sempre se mostrou amiga e admiradora da atriz, fez questão de deixar sua mensagem logo cedo. Com um raro vídeo de 1981 da apresentadora ao lado de Gilberto Gil, Preta escreveu sobre a importância de Regina em sua vida.

- Feliz aniversário para a onça do meu coração e do Brasil todinho, Regina Casé. Ela que é minha amiga, irmã, mãe desde sempre e eu desde criança sendo sua Pretinha como o vídeo mostra. Essa relíquia de 1981 só prova o meu encanto, respeito, fascinação, admiração e carinho por ela. Hoje ela completa 70 anos de vida e há mais de 40 anos sou completamente apaixonada por ela. Não aguento com esse nosso amor, por isso e muito mais, eu te amo minha Regis! VIVA VOCÊ!, escreveu a filha de Gilberto Gil.

No registro em vídeo, Preta aparece criança ao lado do pai, o cantor Gilberto Gil, e de Regina.

- Créditos do vídeo: arquivo pessoal do meu pai Gilberto Gil em um show diferente, onde ele e Regina contavam história, riam e falavam de meditação. Eu com 7 anos [de idade], entrei no palco meio tímida, legendou.