Aventura no reino dos livros

Em um mundo no qual todas as informações e o conhecimento estão na palma da mão, será que as crianças realmente se interessam em ir a uma biblioteca? Local esse que é repleto de palavras, sentidos, histórias, criatividade e imaginação. Mas que, convenhamos, deixou de ser bem visitado inclusive pelos adultos. Imagina então por pequenos seres humanos em fase de crescimento e desenvolvimento, que se acostumaram a se interessar mais por vídeos no YouTube ou por disputar jogos on-line do que folhear um livro.

Mas para uma criança ir à biblioteca é importante? Ou melhor, é legal? A resposta pode variar de pessoa para pessoa, mas uma coisa é indiscutível, por lá tudo é possível, basta usar a imaginação.

É na biblioteca em que uma dona de casa pode conhecer os maiores pesquisadores do século, é nela que uma garotinha pode se transformar em uma médica, ou veterinária, astronauta e até em uma princesa. Basta querer e achar o livro certo.

Para Sueli Gutierrez, 73 anos, escritora infanto-juvenil e moradora de São Bernardo, é muito importante que as crianças tenham contato com a leitura desde cedo. “Só o fato de as crianças irem a uma biblioteca já é ótimo. Pois, mesmo não lendo, elas já vão conhecer livros e histórias. A familiarização com o ambiente cria o interesse”.

A escritora e jornalista também conta que ingressou neste ramo da literatura por conta das leituras que fez desde cedo. “Lembro quando, ainda pequena, lia as histórias em que sempre tinha um rei, ou príncipe salvando a princesa, então decidi que faria histórias nas quais a real protagonista seria a uma mulher. Foi assim que escrevi meu primeiro livro”, conclui Sueli.

Os estudantes Lucca Beiro Silva e Valentina Mendes, ambos com 6 anos, já descobriram e frequentam a biblioteca da Escola Vereda, onde estudam, em Santo André.

Para incentivar a leitura, a Secretaria de Cultura de Santo André criou o projeto ‘Hoje é Dia de Biblioteca!’, que já está em andamento e vai até 4 de abril. Neste período, as bibliotecas da cidade vão receber atividades culturais voltadas aos pequenos leitores ou aspirantes.

Durante o projeto, serão apresentadas contações de história do livro A Verdadeira História dos Três Porquinhos, de Jon Scieszka.

A ação vai acontecer nas bibliotecas Vila Sá, no dia 29 de fevereiro; Vila Linda, 5 de março; Parque Vila Erasmo Assunção, dia 7 de março e Parque Novo Oratório dia 12. Todas as sessões ocorrem às 10h e 14h.

Márcia de Souza, é quem estará à frente da segunda leva de atividades. Ela é deficiente visual e fará uma contação junto com uma apresentação de fantoches sobre a acessibilidade e inclusão para a criançada. As sessões da acontecerão em Paranapiacaba no dia 14 de março; Jardim Santo Alberto, dia 21; Vila Humaitá, dia 28; e, por fim, na Vila Floresta, dia 4 de abril. Todas as apresentações vão ser às 10h, com exceção do dia 14 que também terá às 14h.