Charge - 25 de fevereiro de 2024

A construção do Parque Linear da Avenida Presidente Kennedy, em São Caetano, começou antes mesmo da assinatura da OS (Ordem de Serviço) e da elaboração do EIA (Estudo de Impacto Ambiental) e do RIMA (Relatório de Impacto Ambiental).

A denúncia parte do advogado e ex-vereador Getúlio Filho, que enviou vídeo ao Diário com fala da presidente do Condema (Conselho Municipal do Meio Ambiente), Maria Vitória Garcia Molina de Lucena, afirmando que até 21 de dezembro do ano passado, data da audiência pública sobre a obra, os documentos ainda estavam em análise. “Estamos recebendo documentações para serem analisadas”, confirmou na ocasião.