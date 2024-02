A postura do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), em iniciar a execução do projeto do Parque Linear da Avenida Kennedy sem a realização prévia dos estudos de impacto ambiental necessários é lamentável e demonstra clara afronta à legislação vigente. A atitude revela falta de compromisso com o meio ambiente e com as normas que regem a preservação dos recursos naturais, pondo em risco o ecossistema local e também a qualidade de vida dos são-caetanenses. Ao agir de forma precipitada e desconsiderar o ordenamento jurídico, o tucano flerta com a irresponsabilidade e a ilegalidade, comportamentos inadmissíveis para quem ocupa posto de tamanha relevância.

A ausência dos estudos adequados, confirmados pelo Condema (Conselho Municipal do Meio Ambiente), pode acarretar consequências graves e irreversíveis para a cidade, comprometendo a sustentabilidade e o equilíbrio ambiental a longo prazo. A falta destes trabalhos técnicos afasta a participação da sociedade civil nas decisões que afetam diretamente o seu entorno. É inaceitável que um gestor público, responsável por zelar pelo bem-estar da população e pelo cumprimento das leis, adote uma postura tão irresponsável e desrespeitosa. Nos últimos tempos, José Auricchio Júnior tem se notabilizado por agir com falta de transparência e de respeito aos processos democráticos.

A postura do prefeito são-caetanense faz recordar de uma das mais famosas frases do então presidente Getúlio Vargas, que, ao notar que as obrigações legais pareciam só se aplicar aos cidadãos comuns, mas não aos donos do poder, proferiu em 1947: “Lei! Ora, a lei”. A expressão ressoa até os dias de hoje como um alerta sobre a necessidade de respeito ao ordenamento jurídico e às instituições, independentemente da posição que se ocupe. Portanto, é fundamental que José Auricchio Júnior reveja sua postura e siga, sem subterfúgios, o que determina o arcabouço ambiental, garantindo a preservação da natureza e o respeito às normas vigentes no projeto do Parque Linear da Avenida Kennedy.