Santo André empata com Inter de Limeira e segue na lanterna

Por mais uma vez, o Ramalhão não conseguiu garantir os três pontos no Paulistão. Na noite deste sábado (24), assim como em duelos anteriores, Santo André voltou a ser superior ao adversário no estádio Bruno José Daniel, mas contou com ótima atuação do goleiro Max Walef, além da falta de pontaria de seus atacantes, e não saiu do 0 a 0 contra a Inter de Limeira.

Com o resultado, o Ramalhão segue na lanterna do Paulistão, com apenas cinco pontos, mas agora empatado com o Guarani, que enfrenta o São Paulo hoje às 18h, em Campinas. Apesar da colocação, o time da região ainda pode sonhar com a classificação, já que a chave em que esta tem o Santos disparado com 19 pontos, a Portuguesa em segundo com sete, e o Ituano em terceiro com seis.

A melhor oportunidade foi de Lohan, já nos acréscimos da segunda etapa. Após cruzamento, o atacante cabeceou para fora mesmo com o gol aberto, o jogo foi parado por saída de bola pouco depois. Léo Passos e Bruno Michel também perderam chances no decorrer da partida

"As melhores oportunidades foram nossas, mas o futebol se resume ao gol. Tem que ressaltar a entrega do grupo até o fim do jogo. A gente lutou, mas infelizmente não conseguimos. Ainda temos duas rodadas para buscar a classificação”, lamentou o volante Sousa.

Na próxima rodada, o Ramalhão tem grande desafio, já que no próximo sábado (2) enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, às 16h.

FICHA TÉCNICA

SANTO ANDRÉ 0 X 0 INTER DE LIMEIRA

SANTO ANDRÉ

Luiz Daniel; David (Ariel), Afonso, João Victor (Walce) e Igor Fernandes; Sousa, Geovane e Zé Mateus (Cléo Silva); Bruno Michel (Richard), Felipe Ferreira e Léo Passos (Lohan).

Técnico: Márcio Fernandes.

INTER DE LIMEIRA

Max Walef; Felipe Albuquerque, Diego Jussani, Maurício e César Morais; Emerson Santos, Lima (Kauê) e Lucas Buchecha (Jhony Douglas); Andrew (Albano), Quirino (Rafael Silva) e João Felipe (Gabriel Silva).

Técnico: Júnior Rocha.

Juiz: Luiz Flavio de Oliveira.

Renda e público: R$ 23.565,00, para 1.150 torcedores.

Local: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, ontem à noite.